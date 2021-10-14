Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 107 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Почему в «Динамо» играют молодые футболисты, а в «Спартаке» - нет?»

14 Октября 2021 • 18:23 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.55 3.35 2.80
16.10 19:00

Накануне противостояния «Спартака» и «Динамо» в рамках российской Премьер-лиги бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко оценил шансы подопечных Руя Витории на положительной результат в данной встрече.

Червиченко обратил свое внимание на проблемы «Спартака», а также прокомментировал последние новости о команде. Он считает, что скаутам нужно искать усиление на каждую из позиций, а не только на вратарскую. К тому же, он сравнил вектор развития «красно-белых» с их следующим соперником.

«Почему в «Динамо» могут играть молодые футболисты, а в «Спартаке» — нет? Они не могут выйти на поле и показать такой же хороший футбол?» - подытожил свою речь экс-чиновник в интервью Sport24.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
14 Октября 2021 в 18:42
Червяк он и есть червяк... Хоть в каше хоть ещё хде.,...кудысь нам до богоподобного Червиченко.. Всезнающего и все понимающего попервак его в Калач.....
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Жирков рассказал о придирках Манчини 1
19:18 · Россия. Премьер-лига
Жирков вспомнил детали своей церемонии посвящения в игроки «Челси»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Мамаев съездил в Финляндию на операцию
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Маслов начал тренировки в тренажёрном зале
18:35 · Россия. Премьер-лига
Жирков рассказал, как Абрамович не отпустил его в «Спартак»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Почему в «Динамо» играют молодые футболисты, а в «Спартаке» - нет?» 1
17:25 · Россия. Премьер-лига
​«Химкам» запретили регистрировать футболистов
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Бузова заявила, что Губерниев её ненавидит со времён брака с футболистом – комментатор ответил 1
16:21 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» временно лишил фанатку-инвалида права посещать матчи
16:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Николича уверен, что специалист вернётся работать в Россию 1
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Агент Хендрикса прокомментировал слухи об уходе игрока из «Спартака»
15:18 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ сделали заявление о матче «Урал» - ЦСКА
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» высказался по поводу возможности переноса матча с ЦСКА
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Матч «Урал» - ЦСКА не будет перенесён
14:31 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «В матче «Спартака» и «Динамо» нет фаворита» 1
Все новости
Рекомендуем