Червиченко: «Почему в «Динамо» играют молодые футболисты, а в «Спартаке» - нет?»

Накануне противостояния «Спартака» и «Динамо» в рамках российской Премьер-лиги бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко оценил шансы подопечных Руя Витории на положительной результат в данной встрече.

Червиченко обратил свое внимание на проблемы «Спартака», а также прокомментировал последние новости о команде. Он считает, что скаутам нужно искать усиление на каждую из позиций, а не только на вратарскую. К тому же, он сравнил вектор развития «красно-белых» с их следующим соперником.

«Почему в «Динамо» могут играть молодые футболисты, а в «Спартаке» — нет? Они не могут выйти на поле и показать такой же хороший футбол?» - подытожил свою речь экс-чиновник в интервью Sport24.