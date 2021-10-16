Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

«Отличная была игра. Настоящее дерби. «Динамо» понравилось больше, они выглядели лучше и должны были побеждать. «Спартак» спас случай, когда третий матч не забил Тюкавин. А «спартаковцы» молодцы, проявили характер и на зубах вырвали ничью. Обычно им не хватает сил, а тут в последние 10 минут силы откуда-то взялись. Последние 10 минут «красно-белые» провели блестяще.

Считаю, что Шунин - не тот вратарь, на которого надо надеяться. Как мне кажется, в обоих эпизодах с пропущенными голами он сыграл робко. Он не помог команде. Ничья в пользу «Спартака». Тюкавин должен был забить и завершить этот матч, но он не попал. Но это молодость. Ему хотелось по-пижонски, по-эстетски положить мяч в девятку. Тут надо делать результат, а не выпендриваться, а Тюкавин начал уже выпендриваться», - сказал Червиченко.