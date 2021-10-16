​Симонян нанёс символический удар перед дерби «Спартак» - «Динамо»

В субботу вечером «Спартак» и «Динамо» выясняют отношения в рамках одиннадцатого тура чемпионата России. Символический удар по мячу перед началом московского дерби нанёс Никита Симонян, которому 12 октября исполнилось 95 лет.

Никита Симонян выступал за «Спартак» в период с 1949 по 1959 год. В настоящий момент он является первым вице-президентом РФС.

Напомним, что с днём рождения Никиту Симоняна поздравили многие известные личности из мира футбола. Среди них – Жозе Моуринью, Херард Пике Александер Чеферин и Джанни Инфантино.

Следить за игрой между «Спартаком» и «Динамо» можно в текстовой трансляции.