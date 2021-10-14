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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Маслов начал тренировки в тренажёрном зале

14 Октября 2021 • 18:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.55 3.35 2.80
16.10 19:00

Защитник «Спартака» Павел Маслов начал тренировки в тренажёрном зале. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба на своей страничке в «Твиттере».

В сезоне 2021/2022 Маслов не провёл за «Спартак» ни одного матча. Ещё летом 21-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство по восстановлению сухожилий четырёхглавых мышц.

Всего за первую команду «Спартака» Павел Маслов провёл во всех соревнованиях 39 матчей. В них защитник отметился двумя результативными передачами на партнёров по команде.

Добавим, что в ближайшую субботу «Спартак» проведёт домашний матч против «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
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