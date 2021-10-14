Защитник «Спартака» Павел Маслов начал тренировки в тренажёрном зале. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба на своей страничке в «Твиттере».

В сезоне 2021/2022 Маслов не провёл за «Спартак» ни одного матча. Ещё летом 21-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство по восстановлению сухожилий четырёхглавых мышц.

Всего за первую команду «Спартака» Павел Маслов провёл во всех соревнованиях 39 матчей. В них защитник отметился двумя результативными передачами на партнёров по команде.

Добавим, что в ближайшую субботу «Спартак» проведёт домашний матч против «Динамо».