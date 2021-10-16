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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Они играли до конца: Джикия и Жиго вытащили «Спартак» за шкирку в дерби с «Динамо»

16 Октября 2021 • 20:57 Комментировать (14)
Спартак Москва
2:2
Динамо Москва
окончен

В принципиальном московском дерби РПЛ соперничали «Спартак» и «Динамо».

Протокол игры  
Спартак Москва 2:2 Динамо Москва
    19' Ордец Иван (0:1)
    60' Тюкавин Константин (0:2)
(1:2) Джикия Георгий 87'    
(2:2) Жиго Самуэль 90'    
Максименко Александр Кофрие Максимилиано Жиго Самуэль   44' Джикия Георгий   44' Мозес Виктор Литвинов Руслан Зобнин Роман   69' (Ломовицкий Александр (   69') Айртон Лукас   69' (Игнатов Михаил (   69') Ларссон Джордан   85' (Рассказов Николай (   85') Бакаев Зелимхан Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Ребров Артём Маркитесов Дмитрий Селихов Александр Кутепов Илья Гапонов Илья Ещенко Андрей Мельников Степан
Шунин Антон Варела Гильермо Евгеньев Роман   35' Ордец Иван Скопинцев Дмитрий Моро Никола Нжи Клинтон Муа   24'   46' (Тюкавин Константин (   46') Шиманьски Себастиан   47'   82' (Игбун Сильвестр (   82') Фомин Даниил   13' Захарян Арсен   44' Грулёв Вячеслав   44'   90' (Сазонов Саба (   90')
Запасные: Будачев Иван Плиев Заурбек Галкин Владислав Паршивлюк Сергей Лещук Игорь Гладышев Ярослав Кутицкий Александр
16 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«Спартак» выиграл у «Наполи», выиграл у «Ахмата» и перестал восприниматься главным российским футбольным неудачником. Надолго ли, покажет только время. Давление на Руя Виторию стало меньше, и он имел почти две недели, чтобы привнести в свою команду некие новые нюансы. У Сандро Шварца было на день больше времени после предыдущего матча, но в таких условиях это небольшая разница. Кстати, обычное расхваливаемое «Динамо» в прошлой встрече сенсационно проиграло дома тоже расхваливаемым «Крыльям Советов».

«Спартак» играл на «Открытие Банк Арене», поэтому имел какое-никакое преимущество в плане болельщиков. Дерби не началось искромётно, но первой острой ситуации пришлось ждать всего несколько минут. Подача хозяев с левого фланга нашла голову Соболева, который пробил не в створ, а вверх. Но потом он нанёс уже нормальный удар ногой – левей ворот. Спустя минут десять спартаковцы сами организовали шанс сопернику – Айртон выложил мяч под удар Фомину, которому чуть не хватило точности.

Известно, что у обороны «Спартака» особая репутация, ну и Максименко, при всех авансах в его адрес, отнюдь не безошибочен. Поэтому не стало удивительным, что обычная подача углового обернулась для хозяев значительными неприятностями. Шиманьски навесил от правого флажка на ближнюю штангу, и Литвинов проиграл верх Ордецу, переправившему мяч в дальний угол затылком (0:1). Максименко вроде собирался играть на выходе, но понял, что не дотянется до мяча, и тоже остался не у дел, как и Литвинов.

«Красно-белым» не удавалось делать серьёзные вещи в атаке, и это обеспечивало им нервозность. Не сказать, что «Динамо» козыряло остротой, но тот же Захарян старался и иногда перебарщивал. Подкатившись на фланге в Кофрие, он дал начало заварушке, к которой подключились не только полевые игроки, но и представители скамеек запасных. В частности, держали Соболева, который с недобрыми намерениями рвался к Шварцу, а жёлтых карточек от Карасёва удостоились Захарян, Грулёв, Жиго и Джикия.

«Спартак» выделялся скорее нестандартным шрифтом на футболках, а не игрой, дававшей бы ему перспективы переломить ход матча по делу, то есть не благодаря везению. И не надо говорить, что не хватало Промеса – как будто он один всё порешал бы на поле. «Бело-голубые» же порешали второй гол. Захарян неудачно пробил вторым этажом на подаче Варелы, но гости нашли другой лаз к чужим воротам. Фомин проникающим образом нашёл по центру Тюкавина, который пустил снаряд мимо Максименко в сетку (0:2). Динамовский форвард выбрал идеальную позицию: выдвини он ногу на сантиметр вперёд, был бы офсайд. А так его не было.

Тюкавин ещё не реализовал выход один на один, и если не забиваешь ты… На 87-й минуте хозяева отквитали один мяч – пришедший на угловой Джикия замкнул дальнюю штангу после скидки Кофрие (1:2). А потом случилось почти чудо: Жиго с подачи Ломовицкого подкорректировал мяч в правый угол (2:2). «Спартак» взял пример со сборной России, у которой в Словении тоже забивали два центральных защитника – Дивеев и Джикия. «Красно-белые» спаслись чуть ли не фантастически, и на очереди у них «Лестер», после которого суперматч с «Зенитом» без схватившего дисквалификацию Жиго.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (14)
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Рейтинг комментариев
SpaM
16 Октября 2021 в 21:26
Кстати я не понял с линиями офсайда ВАР. Там же очевидно нарисовано, что синия линия, которая проходит по динамовцу ближе к воротам, чем красная, которая идет по спартаковцу. То есть офсайд.
Sierge
16 Октября 2021 в 21:25
Очень двоякое впечатление. С одной стороны характер но с другой полное отсутствие мысли в атаке, неуверенная игра вратаря и непонимание как играть с Лестером вынесшим сегодня юнайтед и Зенитом без жиго
Super.ilka0111
16 Октября 2021 в 21:22
Ты-мудак.тебе с этим жить)обозреватель)
Милка
16 Октября 2021 в 21:21
Смотрел последние 15 минут. Ничего не предвещало камбека. Более того Динамо играло настолько уверенно...
779
16 Октября 2021 в 21:14
Благодарность команде за характер. Особый респект Жиго - он просто не мог не забить, так он хотел.
Два гола от защитников, голевая передача Кофрие - вот всё объяснение необходимости вылезать на характере вместо победы. Два потерянных после хандры это не те, кто может решать в дерби. Это было видно и в предыдущих турах, правда с другими участниками. А сегодня и Айртон решил отдохнуть. На одном Мозесе не уедешь. Бакаев не в счёт по причине бестолковщины.
Литвинов неожиданно много косячил. Ломовицкий наоборот положительно удивил.
Динамо более организованы, с довольно спокойной обороной. Странно, что они накосячили в конце.
Спартаку спасибо за эмоции, но надо кого то скорее в атаку.
Don sangre
16 Октября 2021 в 21:20
Дык Айртон отдыхамши сегодня..,..
779
16 Октября 2021 в 21:22
С 70-й минуты по протоколу. И до 70-й тоже, если фактически.
Wertygaz
16 Октября 2021 в 21:14
Если бы не Грулёв то и потасовки бы не было. Он налетел на Жиго, когда тот общался с Захаряном и понеслась. И Жиго бы на Зенит вышел.
VC-Team
16 Октября 2021 в 21:09
Да, можно играть и без нападающих если имеются два защитника с характером.. да и классом! Мозес, сегодня на
себя мало похож, хотя, вроде как он вообще был под вопросом с выходом на поле. Похоже, что никаких покупок
не будет остается надеяться, что молодежь начнет брать на себя в игре что то.. играет же Тюкавин Захарян тот же
Грулев, а наши все "еще молоды", Бакаеву уже 25! Ладно, по игре и ничья в радость!
SpaM
16 Октября 2021 в 21:07
Ужасная игра бОльшую часть матча. Просто глупая и бездарная. Вот Соболев - идет в обыгрыш на двоих, бьет на исполнение. Ты не умеешь ни то, ни другое. Как тот же Бзюба - он этого не умеет, так он и не делает. Умеет только потолкаться и скинуть тем, кто умеет - и это приносит результат. Почему ты так же не делаешь?
Ларсон дал сегодня Бакаева - куча суеты, куча потерь, ноль результата. Ну и сам Бакаев в своём стиле.
Литвинов после заслуженных похвал просто провалил игру. Как и почти все.
В общем Джикия и Жиго - это весь Спартак. Остальные сегодня просто мусор.
VC-Team
16 Октября 2021 в 21:12
Ага, Литвинов, если нет возможности сыграть назад, ну там поджали-играет вперед, иногда и получается,если
есть возможность отдать Жиго или Джикия-обязательно отдаст,боится ошибаться,неуверенность зашкаливает.
SpaM
16 Октября 2021 в 21:24
Я всегда делаю скидку на молодость-неуверенность. Но тут весь матч проведён ужасно.
При том, что мне очень нравилась его игра в предыдущих матчах. Я на него рассчитывал))).
Don sangre
16 Октября 2021 в 21:17
Кубыть твою в облепиховую тамотко ты не прав красно- белый брат...
Don sangre
16 Октября 2021 в 21:01
Кубыть твою в облепиховую все вытащили,..
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