Они играли до конца: Джикия и Жиго вытащили «Спартак» за шкирку в дерби с «Динамо»

В принципиальном московском дерби РПЛ соперничали «Спартак» и «Динамо».

«Спартак» выиграл у «Наполи», выиграл у «Ахмата» и перестал восприниматься главным российским футбольным неудачником. Надолго ли, покажет только время. Давление на Руя Виторию стало меньше, и он имел почти две недели, чтобы привнести в свою команду некие новые нюансы. У Сандро Шварца было на день больше времени после предыдущего матча, но в таких условиях это небольшая разница. Кстати, обычное расхваливаемое «Динамо» в прошлой встрече сенсационно проиграло дома тоже расхваливаемым «Крыльям Советов».

«Спартак» играл на «Открытие Банк Арене», поэтому имел какое-никакое преимущество в плане болельщиков. Дерби не началось искромётно, но первой острой ситуации пришлось ждать всего несколько минут. Подача хозяев с левого фланга нашла голову Соболева, который пробил не в створ, а вверх. Но потом он нанёс уже нормальный удар ногой – левей ворот. Спустя минут десять спартаковцы сами организовали шанс сопернику – Айртон выложил мяч под удар Фомину, которому чуть не хватило точности.

Известно, что у обороны «Спартака» особая репутация, ну и Максименко, при всех авансах в его адрес, отнюдь не безошибочен. Поэтому не стало удивительным, что обычная подача углового обернулась для хозяев значительными неприятностями. Шиманьски навесил от правого флажка на ближнюю штангу, и Литвинов проиграл верх Ордецу, переправившему мяч в дальний угол затылком (0:1). Максименко вроде собирался играть на выходе, но понял, что не дотянется до мяча, и тоже остался не у дел, как и Литвинов.

«Красно-белым» не удавалось делать серьёзные вещи в атаке, и это обеспечивало им нервозность. Не сказать, что «Динамо» козыряло остротой, но тот же Захарян старался и иногда перебарщивал. Подкатившись на фланге в Кофрие, он дал начало заварушке, к которой подключились не только полевые игроки, но и представители скамеек запасных. В частности, держали Соболева, который с недобрыми намерениями рвался к Шварцу, а жёлтых карточек от Карасёва удостоились Захарян, Грулёв, Жиго и Джикия.

«Спартак» выделялся скорее нестандартным шрифтом на футболках, а не игрой, дававшей бы ему перспективы переломить ход матча по делу, то есть не благодаря везению. И не надо говорить, что не хватало Промеса – как будто он один всё порешал бы на поле. «Бело-голубые» же порешали второй гол. Захарян неудачно пробил вторым этажом на подаче Варелы, но гости нашли другой лаз к чужим воротам. Фомин проникающим образом нашёл по центру Тюкавина, который пустил снаряд мимо Максименко в сетку (0:2). Динамовский форвард выбрал идеальную позицию: выдвини он ногу на сантиметр вперёд, был бы офсайд. А так его не было.

Тюкавин ещё не реализовал выход один на один, и если не забиваешь ты… На 87-й минуте хозяева отквитали один мяч – пришедший на угловой Джикия замкнул дальнюю штангу после скидки Кофрие (1:2). А потом случилось почти чудо: Жиго с подачи Ломовицкого подкорректировал мяч в правый угол (2:2). «Спартак» взял пример со сборной России, у которой в Словении тоже забивали два центральных защитника – Дивеев и Джикия. «Красно-белые» спаслись чуть ли не фантастически, и на очереди у них «Лестер», после которого суперматч с «Зенитом» без схватившего дисквалификацию Жиго.

Кирилл Иванцов