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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: В «Динамо» мы не смотрим, сколько футболисту лет

14 Октября 2021 • 22:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.55 3.35 2.80
16.10 19:00

Наставник «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу прогресса молодых футболистов команды.

«Мы знали ещё до приезда, что Тюкавин и Захарян — очень талантливые футболисты, о них нам рассказывал Желько Бувач. С первых тренировочных дней мы увидели подтверждение его слов — перед нами были одаренные ребята. На тот момент они уже были готовы к тому, чтобы дебютировать на уровне РПЛ.

Мы не смотрим в паспорт, не смотрим на то, сколько футболисту лет. Для нас важны качество игры и самоотдача. Это является решающим фактором при определении того, кто получает игровое время», — цитирует Шварца сайт «Динамо».

В ближайшем туре подопечные Шварца сыграют против «Спартака». Поединок состоится 16 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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