Шварц: В «Динамо» мы не смотрим, сколько футболисту лет

Наставник «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу прогресса молодых футболистов команды.

«Мы знали ещё до приезда, что Тюкавин и Захарян — очень талантливые футболисты, о них нам рассказывал Желько Бувач. С первых тренировочных дней мы увидели подтверждение его слов — перед нами были одаренные ребята. На тот момент они уже были готовы к тому, чтобы дебютировать на уровне РПЛ.

Мы не смотрим в паспорт, не смотрим на то, сколько футболисту лет. Для нас важны качество игры и самоотдача. Это является решающим фактором при определении того, кто получает игровое время», — цитирует Шварца сайт «Динамо».

В ближайшем туре подопечные Шварца сыграют против «Спартака». Поединок состоится 16 октября.