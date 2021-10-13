​Стало известно, кто будет судить дерби «Спартак» - «Динамо»

Пресс-служба РФС обнародовала информацию о судейских назначениях на матчи ближайшего тура чемпионата России. Дерби Москвы между «Спартаком» и «Динамо», которое пройдёт в субботу, 16 октября, обслужит бригада Сергея Карасёва. В качестве ВАР на этом поединке отработает Сергей Иванов.

Матч между «Арсеналом» и «Зенитом», который будет открывать программу одиннадцатого тура чемпионата России, обслужит Павел Кукуян. У мониторов ВАР главным будет Анатолий Жабченко.

Ознакомиться с полным списком судейских назначений на ближайшие матчи Премьер-лиги можно на картинке ниже.

Отметим, что после десяти туров РПЛ в таблице лидирует «Зенит».