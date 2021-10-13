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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, кто будет судить дерби «Спартак» - «Динамо»

13 Октября 2021 • 18:53 Комментировать
Арсенал Тула
...
Зенит
16.10 14:00

Пресс-служба РФС обнародовала информацию о судейских назначениях на матчи ближайшего тура чемпионата России. Дерби Москвы между «Спартаком» и «Динамо», которое пройдёт в субботу, 16 октября, обслужит бригада Сергея Карасёва. В качестве ВАР на этом поединке отработает Сергей Иванов.

Матч между «Арсеналом» и «Зенитом», который будет открывать программу одиннадцатого тура чемпионата России, обслужит Павел Кукуян. У мониторов ВАР главным будет Анатолий Жабченко.

Ознакомиться с полным списком судейских назначений на ближайшие матчи Премьер-лиги можно на картинке ниже.

Отметим, что после десяти туров РПЛ в таблице лидирует «Зенит».


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