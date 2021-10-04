Соболев: «Победы сейчас намного важнее, чем хорошая игра»

Форвард «Спартака» Александр Соболев на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ахматом» (1:0).

- С долгожданным голом! Чувствуешь, что груз с плеч упал?

- Да нет, не чувствую, просто сегодня забил, и это главное.

- Сложно было найти эмоции после той драмы, которая случилась в Италии?

- Да, не секрет, что сегодня мы знали, и все знали, что будет очень тяжелый матч, потому что прошло, можно сказать, два дня после игры. Эмоционально было тяжело, но самое главное, что мы выиграли. Да, не при самой лучшей игре, но мы одержали победу. Это сейчас намного важнее, чем хорошая игра. Как говорится, игра забывается, а счет остается.

- В Грозный не прилетели ни Понсе, ни Ларссон, ни Мелкадзе. То, что ты был единственным нападающим в заявке, дополнительно давило?

- Наверное, в первую очередь, Понсе - здоровья, потому что все мы знаем, что у него будет операция. А так, нет, я просто работал, работал. Я понимал, что не забивал голы, играл не должным образом, но сейчас я набираю форму. Конечно, я переживаю. Сегодня хорошо, что забил. Но что могу сказать? Нужно работать и работать, тогда все будет отлично.

- Ты играл в защитном шлеме. Не отвлекался на него?

- Да нет, не отвлекался, просто доктора сказали, что нужно одеть шлем, потому что зашивали голову. Сейчас все нормально.

- Это тот самый шлем, в котором Бакаев играл?

- Да, по-моему, он.