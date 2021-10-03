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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жиго: «Выиграли сегодня, но не надо сейчас почивать на лаврах»

03 Октября 2021 • 22:07 Комментировать (1)
Ахмат
0:1
Спартак Москва
окончен

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Спартак» (0:1) Самуэль Жиго поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Была сложная игра.  В первом тайме все было 50/50, равная игра. Но нам удалось забить. Во втором тайме могли забить еще один гол, но промахнулись с пенальти. Ничего страшного, это футбол, так бывает. Хорошая игра, хороший соперник, сейчас мы счастливы, что победили.

Все знаю, какое было начало чемпионата для «Спартака», было непросто, но мы сумели переломить ситуацию, это нас очень осчастливило и дало заряд, выиграли сегодня, но не надо сейчас почивать на лаврах. Мы должны работать дальше, чтобы дальше  набирать очки, и сегодня я очень рад за свою команду.

Мы сегодня бились друг за друга, были, как одна семья. Опять же, я рад, что мы подарили радость нашим фанатам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго
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Комментарии (1)
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Don sangre
03 Октября 2021 в 22:17
Истину глаголит..
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