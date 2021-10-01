Гус Тиль потерял в деньгах, уйдя из «Спартака» в «Фейеноорд»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль реанимировал свою карьеру, вернувшись в Голландию, где на правах аренды играет в «Фейеноорде». 23-летний футболист не смог себя проявить на «Открытие Банк Арене» и был отдан в аренду во «Фрайбург», а спустя год и в роттердамский клуб. Здесь он забил 11 голов в 14 матчах, стал лучшим игроком месяца в Эредивизие и снова был вызван в национальную сборную.

В интервью ESPN Тиль признал, что ради аренды в «Фейеноорд» пошел на понижение зарплаты. Также голландец подтвердил информацию о том, что возвращение зимой в «Спартак» исключено.

Ранее технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен заявлял, что его клуб не отпустит Тиля в «Спартак» до завершения срока аренды.