Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 370 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гус Тиль потерял в деньгах, уйдя из «Спартака» в «Фейеноорд»

01 Октября 2021 • 20:32 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
3.10 3.50 2.30
03.10 19:00

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль реанимировал свою карьеру, вернувшись в Голландию, где на правах аренды играет в «Фейеноорде». 23-летний футболист не смог себя проявить на «Открытие Банк Арене» и был отдан в аренду во «Фрайбург», а спустя год и в роттердамский клуб. Здесь он забил 11 голов в 14 матчах, стал лучшим игроком месяца в Эредивизие и снова был вызван в национальную сборную.

В интервью ESPN Тиль признал, что ради аренды в «Фейеноорд» пошел на понижение зарплаты. Также голландец подтвердил информацию о том, что возвращение зимой в «Спартак» исключено.

Ранее технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен заявлял, что его клуб не отпустит Тиля в «Спартак» до завершения срока аренды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гус Тиль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.10  14:00 Рубин ... Нижний Новгород 1.58 4.5 5.4
02.10  16:30 Динамо Москва ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.2
02.10  19:00 ЦСКА Москва ... Краснодар 2.65 3.45 2.7
02.10  19:00 Арсенал Тула ... Химки 2.49 3.35 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
20:32 · Россия. Премьер-лига
Гус Тиль потерял в деньгах, уйдя из «Спартака» в «Фейеноорд»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Нас ждёт интересное противостояние братьев Березуцких»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что у «Краснодара» нет шансов против ЦСКА
16:30 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Матчи Лиги чемпионов выделяются на фоне чемпионата» 1
16:20 · Россия. Премьер-лига
Понсе ляжет под хирургический нож – он повредил мениск в игре с «Наполи»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Губерниев негативно высказался об игре вратаря «Спартака» Максименко
13:54 · Россия. Премьер-лига
Adidas станет новым техническим партнёром «Зенита» 1
11:38 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - лучший футболист РПЛ в сентябре 2
10:35 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший тренер РПЛ в сентябре
08:39 · Россия. Премьер-лига
Промес поднялся на 12 место в рейтинге лучших бомбардиров «Спартака»
30 Сентября
19:00 · Россия. Премьер-лига
Вернидуб: Российские клубы потеряли неплохого легионера в лице Тилля 1
15:56 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий дисквалифицирован на один матч условно
15:37 · Россия. Премьер-лига
Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ
15:13 · Россия. Премьер-лига
Рангник может возглавить «Барселону» 4
14:19 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Основной конкурент «Зенита» - это они сами»
Все новости
Рекомендуем