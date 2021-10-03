​Арбитра Казарцева сняли с работы на матче «Спартака», его заменил Карасёв

В воскресенье вечером в Грозном будет проходить матч чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком». Василий Казарцев, который должен был работать на игре в качестве ВАР, был исключён из бригады по решению департамента судейства, о чём сообщается на страницах официального сайта РФС. Василия Казарцева в бригаде заменил Сергей Карасёв – именно он будет ответственным за работу ВАР.

Напомним, что в субботу Василий Казарцев работал как ВАР на матче ЦСКА – «Краснодар» (0:0). Работа рефери на этом поединке вызвала серьёзные вопросы.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» начнётся в семь часов вечера по Москве. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.