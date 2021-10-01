Понсе ляжет под хирургический нож – он повредил мениск в игре с «Наполи»

Вчерашний поединок с «Наполи», в котором «Спартак» сенсационно добыл победу, ознаменовался для москвичей не только положительными моментами – под конец первой половины встречи нападающий Эсекель Понсе потребовал замену после столкновения с защитником соперника.

Оказывается, в том эпизоде аргентинец получил повреждение мениска. Дополнительные медицинские обследования показали, что форварду необходимо провести операцию, сообщает официальный сайт столичного клуба.

О сроках восстановления Понсе станет известно лишь после хирургического вмешательства, но в ближайшие несколько месяцев игрока на поле ждать уж точно не стоит.