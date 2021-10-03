Червиченко: «Болельщики «Спартака» неадекватно оценивают случившееся в Неаполе»

Бывший руководитель «Спартака» Андрей Червиченко призывает болельщиков «красно-белых» спокойнее реагировать на недавнюю победу над «Наполи» в Лиге Европы (3:2).

- Они как-то неадекватно оценивают случившееся в Неаполе. Победу над «Наполи» преподносят так, будто на равных играли команды, - заявил Червиченко РИА «Новости».

Он также призвал болельщиков потерпеть с радостью, чтобы еще сильнее не расстраиваться в случае возможной неудачи в игре с «Ахматом» в воскресенье в 10-м туре премьер-лиги.

Отдельно Червиченко прокомментировал линию атаки «Спартака», где, по его мнению, сейчас выделяется только Куинси Промес.