​Болельщики «Спартака» обвинили Мейтина во лжи

В воскресенье появилась информация о том, что силовики в Грозном избили фаната «Спартака» на футбольном матче. Александр Мейтин, являющийся директором РПЛ по безопасности, заявил, что болельщика никто не бил, и что он находился в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения.

В телеграм-канале «Выездные заметки» появилось обращение к Мейтину. В обращении отмечается, что в каком бы состоянии ни находился болельщик, у силовиков не было необходимости оказывать физическое воздействие на него. Утверждается, что фаната избивали дубинками и ногами не менее трёх силовиков. При этом фанат не представлял никакой угрозы, ведь он лежал на полу.

«Никаких медицинских работников рядом не было – это враньё. Его били просто потому, что хотели бить. Наказывали», - говорится в обращении.

В завершении обращения Александру Мейтину предлагается подумать о смене рода деятельности.