Широков не считает «Спартак» фаворитом в игре с «Ахматом»

Бывший капитан сборной России Роман Широков озвучил своё мнение касаемо грядущей игры десятого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

«Спартак» - не фаворит. Победили «Наполи» - ну и что? Они и «Нижнему Новгороду» проигрывали. Будет нервный матч», - приводит слова Романа Широкова «Спорт-экспресс».

В качестве аргумента в пользу своих слов экс-футболист «Зенита» напомнил, что грозненцы достаточно неплохо выступают при родных трибунах.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказал солидарное с Широковым мнение, заявив, что победу над «Наполи» слишком переоценивают.