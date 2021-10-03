Витория: «Непросто играть после такой эмоциональной победы над «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложный матч, хорошая победа, очень важные три очка для нас. Мне понравилось, как выглядела сегодня моя команда. Мы играли компактно, мы играли очень строго, при том, что «Ахмат» - очень непростой соперник и сильная команда. Было много единоборств сегодня, много борьбы, но я горжусь тем, как выглядел сегодня «Спартак». Непросто играть после выезда в Неаполь, после такой эмоциональной победы над «Наполи». Тем не менее, ребята отнеслись к этой игре так, как надо. И они сегодня заслужили эту победу.