Джикия высказался о победной серии «Спартака»

Защитник и капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о результатах команды. В последнем матче «красно-белые» отпраздновали гостевую победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.

«Без громких слов. Самое главное, что «Спартак» начал побеждать от игры к игре. Пошла серия. Дай бог, она будет продолжаться», - приводит слова Георгия «Спорт-экспресс».

«Красно-белые» одержали три подряд победы во всех турнирах. Ранее «Спартак» одолел в РПЛ «Уфу» (2:0), а в Лиге Европы на выезде переиграл «Наполи» со счетом 3:2.

После десяти туров чемпионата России подопечные Руя Витории занимают седьмое место в таблице, отставая от идущего шестым ЦСКА на один балл.