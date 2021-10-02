Червиченко: «Половина состава «Спартака» играют не на свою зарплату»

Завтра, 3 октября, «Спартаку» предстоит повторить успех двухдневной давности, добыв еще одну победу на выезде. В этот раз «красно-белые» отправятся в гости к «Ахмату» на матч десятого тура российской Премьер-лиги.

Всё же, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не особо верит в победу столичной команды. Экс-чиновник заявил, что у москвичей появится шанс только если кого-то из игроков «Ахмата» удалят в начале поединка, как это было с «Наполи».

Также Червиченко отметил, что в данной встрече нельзя выделить фаворита, ссылаясь на проблемы «Спартака». «У них половина состава играют не на свою зарплату. Пока из коматозного состояния вышел только Куинси Промес», - цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».