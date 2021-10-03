Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 276 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Промес получил повреждение в матче с «Ахматом»

03 Октября 2021 • 21:08 Комментировать (2)
Ахмат
0:1
Спартак Москва
окончен

В воскресенье вечером «Спартак» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Ахматом» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Александр Соболев, которому удалось забить впервые с лета.

Ближе к завершению встречи повреждение получил форвард «красно-белых» Куинси Промес. Главному тренеру москвичей Рую Витории пришлось менять голландского футболиста.

После десяти сыгранных туров «Спартак» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Руя Витории отстаёт на семь зачётных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
03 Октября 2021 в 21:48
Хреново... Што тута скажати...
Павел Шереметов
03 Октября 2021 в 21:21
23 против 16, итого на 7 очков отстает Спартак от Зенита, надеюсь, вся борьба впереди.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Зенит 1:2 Сочи
окончен Ахмат 0:1 Спартак Москва
окончен Локомотив Москва 1:2 Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
22:33 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» добыл три очка в Грозном - видео видео
22:25 · Россия. Премьер-лига
Мейтин – о ситуации в Грозном: «Фанат «Спартака» был в алкогольном или наркотическом опьянении» 2
22:18 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Непросто играть после такой эмоциональной победы над «Наполи»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Мои футболисты всегда самые лучшие, но Тимофеев в середине и перед пенальти Коновалов…»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Жиго: «Выиграли сегодня, но не надо сейчас почивать на лаврах» 1
21:38 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ рассмотрит инцидент в Грозном с фанатами «Спартака»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Хочу поблагодарить Карпина и Сёмина, они меня очень поддерживали»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Не забили своё, а соперник забил свои моменты, вот и всё» 1
21:13 · Россия. Премьер-лига
Полоз: «Относительно равная игра, нам чуть больше повезло»
21:08 · Россия. Премьер-лига
​Промес получил повреждение в матче с «Ахматом» 2
20:55 · Россия. ФНЛ
Игнашевич начал в «Балтике» с ничьей
20:37 · Россия. Премьер-лига
​Двух фанатов «Спартака» избили силовики на стадионе в Грозном – клуб отреагировал 2
20:13 · Россия. Премьер-лига
​Семак отреагировал на разговоры о связи «Зенита» и «Сочи» 7
19:59 · Россия. ФНЛ
«Енисей» в меньшинстве вырвал победу у «Нефтехимика»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Историческая победа «Сочи» в матче с «Зенитом» видео
Все новости
Рекомендуем