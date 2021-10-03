​Промес получил повреждение в матче с «Ахматом»

В воскресенье вечером «Спартак» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Ахматом» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Александр Соболев, которому удалось забить впервые с лета.

Ближе к завершению встречи повреждение получил форвард «красно-белых» Куинси Промес. Главному тренеру москвичей Рую Витории пришлось менять голландского футболиста.

После десяти сыгранных туров «Спартак» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Руя Витории отстаёт на семь зачётных баллов.