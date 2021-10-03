​Матч «Ахмат» - «Спартак» начался с задержкой из-за ночной бабочки

В воскресенье вечером в чемпионате России проходит матч между «Ахматом» и «Спартаком». Стартовый свисток в Грозном прозвучал с задержкой из-за насекомого, которого на газоне обнаружил капитан «красно-белых» Георгий Джикия. Судя по всему, речь идёт о ночной бабочке. Джикия поймал насекомое и вынес его за пределы поля, после чего футбольный поединок начался.

Следить за развитием событий в матче между «Ахматом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Стоит сказать, что на момент начала матча «Спартак» располагался только на девятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.