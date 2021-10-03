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«Спартак» выстрадал победу в Грозном: а кто был худшим в «красно-белых» построениях Витории

03 Октября 2021 • 21:45 Комментировать (1)
Ахмат
0:1
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Руй Витории

На фоне огромного количества травм и усталости московский «Спартак» сумел победить в Грозном. Результат стопроцентно признаём отличным, а вот по игре вопросов масса. Причём, к обеим командам, 80 минут матча перемещавшимся по футбольному полю пешком. Конечно, повлиял и сильный дождь в Грозном, но даже он не может оправдать столь вялую игру. Статистика матча: владение мячом - 46:54, удары по воротам - 8:11, в створ - 1:5, угловые - 6:4.

Кто же позволил «Спартаку» добиться нужного результата при тусклом содержании? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 6,0. Всего один сейв на счету Максименко. Вратарь за «сухие» ворота спасибо должен сказать грозненцам, мазавшим в завершающей стадии атаки. Сам Александр очень редко вступал в игру: эпизод решали или защитник, или неточность форварда.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. Самым слабым из трио центральных защитников был Джикия. Полярус с правого полуфланга создал несколько неприятных моментов, «Ахмат» целенаправленно давил в эту зону. И получалось у хозяев проводить острые атаки. «Спартак» сыграл на 0, только поэтому у Джикии нормальная оценка.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 7,5. По традиции непробиваем Жиго. Самуэль просто съел Конате. Причем решила не только борьба за мяч (Жиго выиграл 3 эпизода из 3), а ещё и прекрасное чтение игры. Самуэль просто не давал мячу дойти до Конате, совершив 6 перехватов.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 7,0. Похвалим и бельгийца, проведшего очень качественный матч. Если Жиго всех перещеголял по перехватам, то Максимилиано был лучшим по отборам. 4 раза Кофрие лишил соперников мяча, сделал 2 перехвата, выиграл 7 единоборств из 8.

АЙРТОН - 7,0. На удивление хорошо сыграл в обороне и Айртон, обычно штампующий результативные ошибки одну за другой. На его счету несколько отличных подстраховок Джикии, и героический подкат под Конате, не позволивший форварду выйти 1 на 1 с Максименко.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,5. Продолжает разрывать Мозес. Один из лучших в Неаполе, один из лучших (если не лучший) в Грозном. Царил на фланге Быстрова и Харина, начав почти все острые атаки «Спартака». В заключительной стадии тоже был хорош. Например, грамотно заработал пенальти.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 5,0. Видимо, не хватило сил Умярову, растворившемуся в тени Тимофеева. Артём был куда активнее своего визави – отбирал, разгонял атаки, бил по воротам. А Умяров за 90 минут почти ничего не сделал, ни в атаке, ни в обороне не отметившись.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,0. Литвинов тоже тусклый матч провёл, но одно его действие решило судьбу матча. Руслан подкараулил ошибку слишком активного Тимофеева, одним пасом превратив обрез в голевой момент, который затем реализовал Соболев.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 6,0. Сложно оценивать Бакаева. Вот вроде много его в атаке: организовал опасный момент для Соболева на старте матча, отдал передачу на Мозеса под пенальти, но всё как-то эпизодически и не получается дело до конца довести. Проиграл дуэль Гудиеву, подарив «Спартаку» нервную концовку.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 4,5. Ещё более эпизодически включался в игру Промеса, сегодня будто заменявший Ларссона. Всего 17 точных передач, три неудачных удара из хороших позиций, слабая статистика по единоборствам (выиграл 3 из 7). Замена Куинси напрашивалась даже до травмы.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. Первый в сезоне гол с игры, сразу же принесший победу «Спартаку» - это хорошо. Но можно ли прям похвалить Соболева за сегодняшний матч – вряд ли. Вяло перемещался, почти не «собирал» мячи, проиграв 12 (!) эпизодов из 16, загубил голевой момент. Правда, победный гол сразу выводит Соболева на положительную оценку.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ - б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ - б/о.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ - б/о.

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Комментарии (1)
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Don sangre
03 Октября 2021 в 21:56
Кубыть твою в облепиховую жизня то вродь налаживается... Но чу чу. .. Джикия энта сфинкса загадочная... "То как волк оно завоет то заплачет как дитя"))))
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