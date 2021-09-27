Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен прокомментировал возможное возвращение полузащитника Гуса Тиля в «Спартак» зимой.

- Мы очень довольны Гусом. Он важный игрок для нас. Он сыграет необходимое количество матчей и останется в «Фейеноорде» до конца аренды, которая заканчивается 30 июня 2022 года. О том же, что будет после нее, говорить нет смысла, - заявил Арнесен в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»

Напомним, что голландец Тиль во второй подряд был отдан в годичную аренду. В текущем сезоне он провел 15 матчей за роттердамский клуб и сборную Голландии, в который забил 12 мячей.

Сергей Румянцев