Литвинов: Новая звезда «Спартака» или временная подмена, о которой все забудут

В сентябре Руслан Литвинов ворвался в стартовый состав «Спартака». Прямо сейчас 20-летний полузащитник является незаменимым. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о будущем футболиста.

Едва ли Руслан Литвинов ожидал, что в сентябре станет в буквальном смысле незаменимым для Руя Витории, но сложилось именно так. Алекс Крал в последний день трансферного окна уехал в «Вест Хэм», никто на замену ему приобретён не был, а позже Роман Зобнин и Йоррит Хендрикс получили травмы. В итоге у Витории просто не было другого напарника для Наиля Умярова, кроме Литвинова.

За основной состав «Спартака» Литвинов дебютировал почти год назад: в октябре 2020 года Доменико Тедеско в матче против «Енисея» в Кубке России дал шанс многим молодым. В начале второго тайма Литвинов заменил Илью Кутепова и занял место в тройке центральных защитников. В том матче он отыграл чуть более 30 минут. Забавно, что дебют в ФНЛ у него также пришёлся на матч против «Енисея», но это уже неважно. До конца прошлого сезона Тедеско ещё шесть раз выпускал молодого футболиста, но лишь дважды Литвинов провёл на поле больше, чем несколько минут в концовке. В поединках с «Арсеналом» и «Ахматом» он выходил также в центре обороны. При этом во второй команде он чаще как раз выходит в опорной зоне, хотя и в защите его использовали.

Несмотря на то что в прошлом сезоне Литвинов провёл всего считанное количество минут, он подкупил своей уверенностью. Выходя на поле, он не тушевался и действовал довольно спокойно, не допуская ошибок. От молодого игрока на первых порах требуется именно это – не портить. Сейчас Литвинов выходит в стартовом составе, и ему надо помогать своим одноклубникам. Игрок с этим явно справляется.

Команда уже верит в Литвинова. В матче против «Наполи», который он провёл не целиком, а был заменён, молодой хавбек стал вторым по количеству передач, уступив только Джикии. А по проценту точности он и вовсе стал лидером. Партнёры не боятся отдавать мяч Литвинову, понимая, что тому не свойственны какие-то детские ошибки.

Литвинов показывает довольно неплохой футбол, делая всё, что требуется от игрока его позиции. Он здорово действует в отборе, причём старается играть почти без нарушений. В то же время Литвинов тут же ищет продолжение атаки, желая сыграть в пас. Не боится молодой полузащитник и бить по воротам.

Конечно, сейчас главный вопрос заключается в том, что Литвинова ждёт дальше. Когда Роман Зобнин вернётся в строй, то наверняка займёт своё место на поле. Всё же пока Литвинов явно проигрывает и ему, и Умярову в умениях. Тем не менее кажется, что Йоррита Хендрикса можно зимой продавать со спокойной душой. Литвинов показывает себя игроком уж как минимум не хуже, а молодой возраст и паспорт дают ему безусловные преимущества.

Хотя Литвинов и может сыграть в центре обороны, всё же место в середине поля ему подходит больше. Он здорово раздаёт передачи, но это пока не похоже на тот самый первый пас, который нужен центрдефам. Ему явно комфортнее в середине поля, где можно и обострить, и пойти в дриблинг при необходимости. Возможность выйти в центре защиты надо держать в уме, но только как запасной план.

Когда приглашали Руя Виторию, многие ждали развития молодёжи, ведь португальцы славятся умением работать с подрастающим поколением. По предсезонке казалось, что таким открытием может стать Михаил Игнатов. Однако сейчас шансов закрепиться в основе больше именно у Литвинова. Остаётся дождаться, как он себя будет проявлять в ситуации, когда место в составе ему не будет гарантировано и придётся за него конкурировать.

Андрей Центров