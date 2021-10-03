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Мейтин – о ситуации в Грозном: «Фанат «Спартака» был в алкогольном или наркотическом опьянении»

03 Октября 2021 • 22:25 Комментировать (2)
Ахмат
0:1
Спартак Москва
окончен

Александр Мейтин, который является директором РПЛ по безопасности, высказался по поводу ситуации на матче «Ахмат» - «Спартак». Ранее появилась информация о том, что местные силовики избили двух фанатов московского клуба.

По словам Мейтина, которые приводит популярный телеграм-канал «Мутко против», фанат «Спартака» находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он оскорблял местных фанатов по национальному признаку и вёл себя неадекватно. Мейтин рассказал, что силовики не били болельщика, а просто держали его, помогая врачам осуществить осмотр.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Ахмат» на выезде со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мейтин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
03 Октября 2021 в 22:40
Очень хочу высказаться, но очень не хочу потом извиняться...
ингерман
03 Октября 2021 в 23:10
ай а если ты насрешь в моем охороде я тя не токма звиняца заставлю.. я те гайку откручу и скажу шо так и был0.. )))
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