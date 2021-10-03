Мейтин – о ситуации в Грозном: «Фанат «Спартака» был в алкогольном или наркотическом опьянении»

Александр Мейтин, который является директором РПЛ по безопасности, высказался по поводу ситуации на матче «Ахмат» - «Спартак». Ранее появилась информация о том, что местные силовики избили двух фанатов московского клуба.

По словам Мейтина, которые приводит популярный телеграм-канал «Мутко против», фанат «Спартака» находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он оскорблял местных фанатов по национальному признаку и вёл себя неадекватно. Мейтин рассказал, что силовики не били болельщика, а просто держали его, помогая врачам осуществить осмотр.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Ахмат» на выезде со счётом 1:0.