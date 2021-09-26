Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча 9-го тура чемпионата России с «Уфой».

- Как вам игра «Спартака» в матче с «Уфой»?

- Матч получился хороший, и «Спартак» выглядел достойно. Тем более, уфимцы являются неудобным соперником для «красно-белых». Победа у москвичей получилась очень уверенная. Теперь хоть внутреннее состояние команды перед матчем с «Наполи» немного придет в норму. Ребята раскрепостятся. Потому что они выиграли уверенно, без проблем.

- Быстрый гол предопределил победу «Спартака»?

- В какой-то степени, да. Потому что когда «Спартак» забивает быстрый мяч, команда начинает играть по-другому, и к футболистам приходит уверенность.

- Почему у команды такая низкая реализация? Мы видели много моментов матче с «Уфой», но забито всего два мяча.

- В воротах стоял хороший голкипер. Он выручил во многих моментах. Но и «Спартаку» не везло. Он в штангу попадал, были и другие моменты. А так, хозяева полностью переиграли гостей.

- Как оцените игру Кофрие, к приходу которого все относились скептически? Он вам нравится?

- Тяжело судить по нескольким матчам. Игра с «Наполи» даст ответы. Мы видим, что это простой футболист, но он дает нужный объем работы. Пока это приобретение кажется неплохим.

- Как вам пара Умяров – Литвинов, которая сыграла второй матч подряд?

- Литвинов молод, но выглядит достаточно уверенно. Я читал его высказывания, что он очень переживает и волнуется. По игре этого не скажешь. После первого касания мяча он успокаивается. Это интересный футболист. Но игрока надо смотреть на дистанции, хотя бы по семи матчам.

- Насколько жизнеспособна эта связка, или когда вернутся Зобнин и Хендрикс мы ее больше не увидим?

- Ну почему? Конечно, тренеру виднее, но никто не знает, как все повернется. Если команда будет играть уверенно, возможно, пока так все и останется. Зобнин может закрыть любую позицию в середине поля: правого защитника, полузащитника, центр поля, под нападающим. Хендрикс больше играет на одной позиции – в опорной зоне. Он может отобрать мяч, начать атаку. Когда есть конкуренция, тренер начинает больше думать, у него появляются варианты, а это для него гораздо интереснее.

- Можно ли сказать, что «Спартак» выбирается из кризисного состояния, или матч с «Наполи» может вернуть туда команду?

- Запросто. После той игры могут начать говорить, что «Уфу» пройти были обязаны и тут нет никакой заслуги. Но надо отдать должное «Спартаку», ведь футболисты стараются, показывают свой футбол.

- Обилие травмированных вас не смущает? В лазарете помимо Зобнина и Хендрикса еще Ларссон и Кутепов.

- Пока это не перебор. Хорошо, что появляется конкуренция, и молодые ребята себя проявляют. И потом, часто бывает, что кто-то травмирован, у кого-то плохое самочувствие. Пока ничего страшного не вижу.

- Впереди матч с «Наполи», идущим на первом месте в чемпионате Италии. Каковы шансы «Спартака» на очки?

- Они есть. Любая команда свои моменты найдет. Другое дело – реализация. Даже с грандами, как в матче «Зенита» и «Челси», у питерцев были моменты. «Спартак» может и первым забить, даже несмотря на то, что итальянцы находится в очень хорошем состоянии. И это преимущество гости могут сохранить. А может получиться все наоборот. Но «Спартак» будет играть в свой футбол. «Наполи» - быстрая команда, с хорошим контролем мяча. Хочется, чтобы наши клубы порадовали победой. Пора уже раскрепоститься и играть увереннее.

Елена Григорьевская