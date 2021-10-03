Бакаев не реализовал пенальти, Соболев впервые забил с игры: «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном

В матче десятого тура чемпионата России сошлись «Ахмат» и «Спартак».

Завершали десятый тур РПЛ игры «Спартака» и «Локомотива», на неделе игравших в Лиге Европы. «Красно-белые» перед визитом в Грозный одержали самую громкую и сенсационную победу в сезоне, расправившись в Неаполе с командой Лучано Спаллетти. Всего второй раз в сезоне «красно-белые» смогли забить три мяча в одном матче. И мало кто мог подумать, что случится это в гостевой игре с «Наполи».

Но эту радость можно позабыть, на повестке дня у «Спартака» стоял другой выезд – в Грозный. Руй Витория состав никоим образом не изменил бы, но вмешались травмы. Понсе и Ларссон вне игры, Зобнин с Мелкадзе и Хендриксом выбыли ещё раньше. Вариантов для ротации почти не было. Промес и Соболев в атаке, а со скамейки разве что Игнатов и Ломовицкий способны игру усилить.

Первым в атаку рванул «Ахмат». Мохамед Конате улетел на длинный заброс из глубины, пытался пробить в борьбе с Джикией, но защитник остался победителем эпизода. «Спартак» отвечал вялыми атаками, грозненцы далее тоже не летели с шашками наголо. Темп матча болельщиков явно не впечатлял. У «красно-белых» на дриблинге что-то пытался сделать Бакаев, но и его, и Соболева, на которого часто следовала передача, легко накрывали защитники «Ахмата».

Однажды Мохамед Конате почувствовал себя плеймейкером и вывел Артема Поляруса один на один с Александром Максименко, но украинский полузащитник хозяев замешкался, позволив Айртону себя обокрасть. Уставший «Спартак» ничем не отвечал, просто в атаке не хватало скорости и задора. И только ужасная передача поперёк поля от Тимофеева взбодрила игру. Соболев воспользовался ошибкой (ассист на счету Литвинова), убежал один на один с Гудиевым и под прессингом Семенова того переиграл – 0:1. Первый гол Соболева с игры в этом сезоне, ранее был только реализованный пенальти.

Голом «Спартак» завершил первый тайм, а «Ахмат» моментом начал второй. С правого края пошла подача в штрафную площадь, там ошибся Максимилиано Кофрие, а Евгений Харин из выгодной позиции пробил в ближний угол, но мяч после рикошета попал в сетку с внешней стороны. Игра вновь потускнела, сверкнув только в середине тайма. Зелимхан Бакаев обостряющей передачей бросил в прорыв Мозеса, а того в спину толкнул Лысцов. Дело было в штрафной площади – пенальти назначил арбитр.

Однако Бакаев не смог убить интригу. Зелимхан с 11 метров пробил почти по центру, позволив Гудиеву сделать сейв. Какого-то эмоционального всплеска это спасение, правда, не дало. «Спартак» не гнушался потянуть время на стандартах, сохранив-таки минимальную победу в Грозном. Два выезда в южные города завершены удачно. Отличная неделя для подопечных Руя Витории.