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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев не реализовал пенальти, Соболев впервые забил с игры: «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном

03 Октября 2021 • 20:58 Комментировать (11)
Ахмат
0:1
Спартак Москва
окончен

В матче десятого тура чемпионата России сошлись «Ахмат» и «Спартак».

Протокол игры  
Ахмат 0:1 Спартак Москва
    41' Соболев Александр Сергеевич (0:1)
Гудиев Виталий Уциев Ризван   65' (Нижич Зоран (   65') Семёнов Андрей Лысцов Виталий Быстров Марат Тимофеев Артём   38' Коновалов Игорь   56'   84' (Иналкаев Абубакар (   84') Полярус Артём   66' (Карапузов Владислав (   66') Уткин Даниил   65' (Себаи Сенин (   65') Харин Евгений Конате Мохамед II
Запасные: Кадыров Абубакар Садулаев Лечи Мелихов Александр Пуцко Александр Альсултанов Ислам Шелия Гиорги
Максименко Александр Кауфриз Максимилиано Жиго Самуэль Джикия Георгий Мозес Виктор   71' Литвинов Руслан   39'   90' (Денисов Даниил (   90') Умяров Наиль Айртон Лукас   84' Бакаев Зелимхан   87' (Игнатов Михаил (   87') Промес Куинси   77' (Ломовицкий Александр (   77') Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Ребров Артём Селихов Александр Гапонов Илья Ещенко Андрей Мельников Степан
03 октября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

Завершали десятый тур РПЛ игры «Спартака» и «Локомотива», на неделе игравших в Лиге Европы. «Красно-белые» перед визитом в Грозный одержали самую громкую и сенсационную победу в сезоне, расправившись в Неаполе с командой Лучано Спаллетти. Всего второй раз в сезоне «красно-белые» смогли забить три мяча в одном матче. И мало кто мог подумать, что случится это в гостевой игре с «Наполи».

Но эту радость можно позабыть, на повестке дня у «Спартака» стоял другой выезд – в Грозный. Руй Витория состав никоим образом не изменил бы, но вмешались травмы. Понсе и Ларссон вне игры, Зобнин с Мелкадзе и Хендриксом выбыли ещё раньше. Вариантов для ротации почти не было. Промес и Соболев в атаке, а со скамейки разве что Игнатов и Ломовицкий способны игру усилить.

Первым в атаку рванул «Ахмат». Мохамед Конате улетел на длинный заброс из глубины, пытался пробить в борьбе с Джикией, но защитник остался победителем эпизода. «Спартак» отвечал вялыми атаками, грозненцы далее тоже не летели с шашками наголо. Темп матча болельщиков явно не впечатлял. У «красно-белых» на дриблинге что-то пытался сделать Бакаев, но и его, и Соболева, на которого часто следовала передача, легко накрывали защитники «Ахмата».

Однажды Мохамед Конате почувствовал себя плеймейкером и вывел Артема Поляруса один на один с Александром Максименко, но украинский полузащитник хозяев замешкался, позволив Айртону себя обокрасть. Уставший «Спартак» ничем не отвечал, просто в атаке не хватало скорости и задора. И только ужасная передача поперёк поля от Тимофеева взбодрила игру. Соболев воспользовался ошибкой (ассист на счету Литвинова), убежал один на один с Гудиевым и под прессингом Семенова того переиграл – 0:1. Первый гол Соболева с игры в этом сезоне, ранее был только реализованный пенальти.

Голом «Спартак» завершил первый тайм, а «Ахмат» моментом начал второй. С правого края пошла подача в штрафную площадь, там ошибся Максимилиано Кофрие, а Евгений Харин из выгодной позиции пробил в ближний угол, но мяч после рикошета попал в сетку с внешней стороны. Игра вновь потускнела, сверкнув только в середине тайма. Зелимхан Бакаев обостряющей передачей бросил в прорыв Мозеса, а того в спину толкнул Лысцов. Дело было в штрафной площади – пенальти назначил арбитр.

Однако Бакаев не смог убить интригу. Зелимхан с 11 метров пробил почти по центру, позволив Гудиеву сделать сейв. Какого-то эмоционального всплеска это спасение, правда, не дало. «Спартак» не гнушался потянуть время на стандартах, сохранив-таки минимальную победу в Грозном. Два выезда в южные города завершены удачно. Отличная неделя для подопечных Руя Витории.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ахмат
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
Diman777
03 Октября 2021 в 21:06
Интересно сколько понадобиться попыток Рую, чтобы понять, что Ломовицкому на фланге делать нечего.
Bathet30
03 Октября 2021 в 21:05
Всех с победой!
Не может Спартак уверенно по счёту выиграть. На матчи сборных уходим с хорошим настроением. Будем ждать возвращения травмированых игроков.
779
03 Октября 2021 в 21:04
Спартак явно настраивался на более тяжелый матч, а Грозный оказался на редкость беззубым.
Без особых трудов получилось выиграть. Угроз нашим воротам не было.
Выделять особо некого. Только если моего подзащитного Кофрие.))) Один косячок лёгкий, а в остальном уверенная, чёткая работа.
Скажу ещё, что вся наша молодёжь крепнет тут от тура. Литвинова сегодня видел в обороне у углового флажка.
Всех с удачным выездом!
SpaM
03 Октября 2021 в 21:07
Кофрие сегодня сыграл на уровне Жи-Жи. Непонятно почему комментаторы так в него вцепились. Была реально одна ошибка, а в остальном отменная игра.
779
03 Октября 2021 в 21:13
Согласен. Вцепились потому, что двушечку он всё же привёз в своих первых двух матчах. Один гол не из-за своей ошибки, но всё же. А так, мне кажется, что вот такой прямолинейно, без выкрутасов, работающий, мощный защитник нам и нужен. Два наших основных часто пижонят и пытаются показать класс.
Вот вольётся в игру, поймёт что почём и мы ещё на этого Кофрие не нарадуемся.
Don sangre
03 Октября 2021 в 21:23
Эх посмотрим ... Главное токмо игралося и далее на уровне энтот кофрие....
SpaM
03 Октября 2021 в 21:28
Так и есть По мне так он сам понимает, что слабоват и старается компенсировать старанием и усердием. Пока не без ошибок, но играет очень хорошо.
SpaM
03 Октября 2021 в 21:00
#бакаевуходи
Don sangre
03 Октября 2021 в 21:08
Кубыть твою в облепиховую ты чегось такой злой- то? Не забил Бака пеналь так шо с тово? с каждым может такое приключится.. Главное - выползаем с ямы в которую сами себя загнали
SpaM
03 Октября 2021 в 21:11
По пенальти не самая большая претензия. С каждым бывает. Но по игре дикое количество глупых ошибок и действий.
Don sangre
03 Октября 2021 в 21:20
Э братишка не могу в том согласится..
Не могу...
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окончен Уфа 0:1 Урал
окончен Зенит 1:2 Сочи
окончен Ахмат 0:1 Спартак Москва
окончен Локомотив Москва 1:2 Ростов
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