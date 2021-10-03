Талалаев: «Мои футболисты всегда самые лучшие, но Тимофеев в середине и перед пенальти Коновалов…»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с о «Спартаком» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы совершали простые ошибки. Да, мои футболисты всегда самые лучшие. Но Тимофеев в середине и перед пенальти Коновалов… Когда мы теряем мячи без такого давления. Как раз нам видно, над чем нужно работать. Когда мы хотим играть в футбол, мы удлиняем, мы совершаем элементарные ошибки, и после этого более классная команда реализовывает свои моменты. Вы видели, да? Что Полярус, к сожалению, не смог подстроиться и пробить по воротам, а Соболев использовал свой момент.

Но я поблагодарил ребят, мы очень цельно играли, в первом тайме, кроме этого гола, и вспомнить особо нечего у наших ворот. У нас же были три момента своих, которые нужно забивать. К сожалению, мы не можем попасть. Будем трудиться над этим.

Можно согласиться, что игра была ближе к ничейном, у нас было больше преимущества, подходов, но у них они были более острым.