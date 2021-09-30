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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов заявил, что к нему периодически проявляют интерес зарубежные клубы слухи

30 Сентября 2021 • 11:47 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
3.10 3.50 2.30
03.10 19:00

Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что в будущем может продолжить карьеру в другом европейском чемпионате. По словам игрока, на связь с его представителями периодически выходят скауты различных клубов.

Футболист заявил, что его агент является итальянцем, что в таком случае упрощает процесс переговоров. Также Кутепов в интервью Goal отметил, что хотел бы получать больше игровой практики в «Спартаке»: «У меня контракт до конца сезона. Хочу приносить пользу, но пока не знаю, что будет дальше. Меня время от времени зовут уехать из России, в том числе есть заинтересованность за рубежом».

Добавим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кутепов лишь дважды появлялся на поле, проигрывая конкуренцию другим защитникам «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Кутепов
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