Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что в будущем может продолжить карьеру в другом европейском чемпионате. По словам игрока, на связь с его представителями периодически выходят скауты различных клубов.

Футболист заявил, что его агент является итальянцем, что в таком случае упрощает процесс переговоров. Также Кутепов в интервью Goal отметил, что хотел бы получать больше игровой практики в «Спартаке»: «У меня контракт до конца сезона. Хочу приносить пользу, но пока не знаю, что будет дальше. Меня время от времени зовут уехать из России, в том числе есть заинтересованность за рубежом».

Добавим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кутепов лишь дважды появлялся на поле, проигрывая конкуренцию другим защитникам «красно-белых».