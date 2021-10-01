Губерниев негативно высказался об игре вратаря «Спартака» Максименко

Последние несколько недель выдались для голкипера «Спартака» Александра Максименко не самыми удачными. Сначала согласно различным статистическим порталам он был признан худшим игроком московского дерби против ЦСКА, а потом еще и получил самую низкую оценку в составе «красно-белых» в победном матче против «Наполи».

Более того, Максименко не попал в окончательную заявку сборной России на предстоящие поединки отбора к чемпионату мира. С этим решением Валерия Карпина согласился телеведущий Дмитрий Губерниев, который раскритиковал вратаря. Комментатор в первую очередь обратил свое внимание на то, что представитель «Спартака» очень часто неуверенно идет идет забирать верховые мячи.

«Чтобы вернуться в сборную, Максименко нужно научиться играть на выходах», - цитирует Губерниева Sport24.

Однако, эксперт заявил, что голкипер может исправить этот недостаток и в будущем вырасти в футболиста высокого уровня.