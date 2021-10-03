​В РФС объяснили исключение Казарцева из судейской бригады на матч «Ахмат» - «Спартак»

В воскресенье вечером стало известно о том, что в качестве ВАР на матче «Ахмат» - «Спартак» будет работать не Василий Казарцев, а Сергей Карасёв. В скором времени в РФС объяснили такое решение. Как и можно было предположить, исключение Казарцева из судейской бригады связано с его работой на игре ЦСКА – «Краснодар», которая проходила в субботу. В сообщении службы коммуникаций РФС говорится о том, что до изучения резонансных решений Казарцева экспертно-судейской комиссией этот арбитр не будет получать назначений.

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