​Двух фанатов «Спартака» избили силовики на стадионе в Грозном – клуб отреагировал

В социальных сетях появилась информация о неприятном инциденте, произошедшем в перерыве матча десятого тура чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком». Так, двоих фанатов московского клуба избили местные силовики.

В «Спартаке» успели отреагировать на ситуацию. Клуб начал выяснять разбирательства произошедшего, контактируя с принимающей стороной. Об этом сообщил Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу.

Следить за игрой Премьер-лиги между «Ахматом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.