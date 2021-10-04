Голодные и готовые побеждать: У «Спартака» Руя Витории появляется класс

«Спартак» после яркой победы над «Наполи» обыграл и «Ахмат». Эта виктория была трудной, но три очка набраны. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о прошедшем поединке.

После сенсационной победы в Неаполе все сходились во мнении, что матч в Грозном будет для «Спартака» очень важным на нынешнем отрезке в сезоне. «Красно-белые» завалили старт сезона, но в последнее время стали выползать из болота. Успех в матче с «Наполи» был совсем неожиданным, тем интереснее было понять, как команда отреагирует.

«Спартак» прибыл в Грозный с огромными кадровыми проблемами. Руй Витория сделал лишь одну замену по сравнению со стартовым составом против «Наполи» - Соболев заменил травмированного Понсе. Португалец был бы рад ротировать состав, но у него не было этой возможности.

В такой ситуации «Спартак» неожиданно показал себя на удивление классной командой. Принято считать, что выезд в Грозный довольно тяжёлый, хотя «красно-белые» здесь не проигрывают с 2015 года. И всё же за 90 минут «Ахмат» дома толком ничего не создал. Были пара полумоментов и попытка Поляруса убежать на рандеву с Максименко – и всё. Сам же «Спартак» воспользовался ошибкой соперника и контролировал ход поединка. Забей Бакаев пенальти – удалось бы даже выиграть с преимуществом.

В целом «Спартак» удивил своим спокойствием и какой-то уверенностью в превосходстве. «Ахмат» пытался что-то придумать – двенадцать офсайдов свидетельствуют о попытках хозяев найти брешь в защитных построениях соперника. Однако «красно-белые» действовали крайне слаженно и уверенно. При этом гости умело жонглировали ритмом. В начале второго тайма спартаковцы чуть подсели, а потом без проблем отодвинули игру к чужой штрафной.

Было опасение, что спартаковцы будут проседать физически. Всё-таки в четверг был сложный матч в Неаполе, потом перелёт в Москву и оттуда в Грозный, причём москвичи действовали без замен. Однако никакого преимущества в свежести у «Ахмата» не было. «Спартаку» не было легко, но за счёт грамотных действий на поле москвичам не приходилось бегать, догонять соперников.

Про такие победы принято говорить, что она была достигнута на классе. Конечно, можно говорить, что «Спартаку» повезло. Гол москвичи забили не то чтобы случайный, но после совсем грубой ошибки в исполнении футболистов «Ахмата». Кроме же этого эпизода и заработанного пенальти в эпизоде, когда Мозес мастерски подставился под Лысцова, «Спартак» тоже в целом ничего не создал. С другой стороны, «красно-белым» этого хватило. Это и есть класс – воспользоваться ошибкой соперника и в энергосберегающем режиме довести поединок до победы, не давая противнику ничего сделать.

В этом смысле показательным был отрезок после нереализованного Бакаевым пенальти. Такие эпизоды часто переворачивают игру. Не забившая команда порой сникает, а вторая, воодушевлённая сейвом вратаря, прибавляет. «Ахмат» действительно пытался как-то распрямить крылья и поймать кураж, но спартаковцы этого сделать не дали. Москвичи, наоборот, держали мяч на чужой половине поля, демонстрируя, что их не сломал промах Бакаева.

Отдельно по матчу в Грозном хочется отметить Литвинова. Молодой хавбек вновь много пасовал, при этом стал лучшим в команде по проценту точности передач. Добавим к этому шикарный гол. Литвинов здорово прочитал действие Тимофеева и не стал затягивать, а сразу вложил Соболеву идеальный голевой пас. Не хочется перехваливать молодого хавбека, но его игра очень радует.

«Спартак» ушёл на паузу сборных в отличном расположении духа. Сразу после неё «красно-белых» ждёт настоящая проверка – «Динамо», «Лестер», «Зенит», «Ростов», «Лестер» и «Локомотив». Пять убойных матчей и клуб с берегов Дона, который пытается выбраться со дна. Легко не будет, но «Спартак», кажется, обрёл внутреннее спокойствие, что должно сыграть на руку.

Андрей Центров