Директор «Фейеноорда» рассказал, станет ли клуб выкупать контракт Гуса Тиля

Технический директор роттердамцев Франк Арнесен прокомментировал приглашение полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля.

«Нам была нужна «десятка». Арне Слот отлично знал возможности своего экс-подопечного. Видели, что Тиль не играл в «Спартаке», поэтому мы могли подписать его.

У нас сложная финансовая ситуация, которая не позволяет покупать игроков. «Спартак» не сможет досрочно прервать аренду. Гус проведёт весь сезон с нами. Мы не способны позволить его полноценный трансфер, он для нас слишком дорогой игрок, у него высокая зарплата», - цитирует функционера «Фейеноорда» Voetbalzone.