Рианчо: «Футболисты «Спартака» всё больше верят в работу тренера»

Бывший наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал последние результаты «красно-белых» в чемпионате России и Лиге Европы.

«Народная команда» готовится к непростому выездному поединку с «Ахматом» в рамках десятого тура РПЛ на фоне побед над «Уфой» и «Наполи».

«Результат, подобный тому, что был достигнут в Неаполе, всегда положительно сказывается на команде. Думаю, футболисты всё больше верят в работу тренера», - сказал в интервью «Спорт-экспрессу» Рианчо.

Собеседник «СЭ» согласен, что матч Лиги Европы отнял у москвичей много эмоциональных и физических сил, но полученный в сражении с лидером Серии А адреналин должен помочь «Спартаку» восстановиться.