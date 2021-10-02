Калиниченко: Сегодняшняя версия Ларссона никому не нужна

Вчера стало известно, что нападающий «Спартака» Эсекель Понсе получил серьезное повреждение мениска в игре с «Наполи», из-за чего пропустит длительный отрезок сезона. Как итог, начались разговоры о кадровых проблемах «красно-белых» в атаке.

Эту тему в своем телеграм-канале затронул и бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко. Он подметил, что теперь болельщикам стоит надеяться на возвращение былой формы Александра Соболева, а также прокомментировал выступления Джордана Ларссона. «Жду шведа. Но шведа прошлого сезона! Таким, как он стал сейчас, он не нужен никому», - написал Калиниченко.

Добавим, что уже завтра, 3 октября, «Спартак» проведет первый поединок без Понсе в РПЛ, а соперником москвичей станет «Ахмат».