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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ рассмотрит инцидент в Грозном с фанатами «Спартака»

03 Октября 2021 • 21:38 Комментировать
Ахмат
0:1
Спартак Москва
окончен

В воскресенье вечером появилась информация о том, что во время матча «Ахмат» - «Спартак» местные силовики избили двух фанатов команды гостей. Московский клуб начал изучать обстоятельства произошедшего. Ситуацию рассмотрит и Премьер-лига России. Об этом рассказали в пресс-службе РПЛ.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Ахмат» на выезде с результатом 1:0. Единственный гол в прошедшем поединке провёл нападающий Александр Соболев, которому удалось реализовать выход один на один с голкипером. За счёт набора трёх очков в Грозном «красно-белые» смогли подняться с девятой строчки в турнирной таблице на седьмую.  

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