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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников - о матче «Ахмат» - «Спартак»: «Не очень расстроюсь, если не будет положительного результата»

02 Октября 2021 • 12:10 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
3.10 3.50 2.30
03.10 19:00

Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о грядущем поединке московского «Спартака» против грозненского «Ахмата» в десятом туре российской Премьер-лиги. Стоит отметить, что Евгений является давним поклонником «красно-белых».

«Не очень расстроюсь, если не будет положительного результата. Самое главное, что команда победила «Наполи». Для меня победы в еврокубках стоят выше», - поведал Кафельников в интервью журналисту «Спорт-экспресса».

Поединок состоится в Грозном 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

После девяти туров Премьер-лиги хозяева набрали 12 баллов и занимают девятое место в таблице. Что касается гостей, то «красно-белые» с 13 очками располагаются на восьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников Ахмат
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