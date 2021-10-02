Кафельников - о матче «Ахмат» - «Спартак»: «Не очень расстроюсь, если не будет положительного результата»

Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о грядущем поединке московского «Спартака» против грозненского «Ахмата» в десятом туре российской Премьер-лиги. Стоит отметить, что Евгений является давним поклонником «красно-белых».

«Не очень расстроюсь, если не будет положительного результата. Самое главное, что команда победила «Наполи». Для меня победы в еврокубках стоят выше», - поведал Кафельников в интервью журналисту «Спорт-экспресса».

Поединок состоится в Грозном 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

После девяти туров Премьер-лиги хозяева набрали 12 баллов и занимают девятое место в таблице. Что касается гостей, то «красно-белые» с 13 очками располагаются на восьмой строчке.