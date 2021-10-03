Из «Ахмата» в «Барселону»: Яя Туре предложил свои услуги бывшему клубу

Начинающий тренер не прочь вернуться на «Камп Ноу» уже в новой для себя роли.

Яя Туре с теплотой вспоминает о времени, когда он выступал за «сине-гранатовых»: «Клуб поверил в меня, когда я ещё был молодым игроком без опыта выступлений за топ-команды. Всегда буду благодарен каталонцам за это».

У себя в твиттере ивуариец подчеркнул, что он готов вернуться в «Барселону», если клубу будет необходима его помощь: «Сейчас у клуба сложное время. Я в любое время доступен для «Барсы».

Напомним, что в настоящее время Яя Туре работает ассистентом Андрея Талалаева в грозненском «Ахмате».