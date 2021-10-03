Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Из «Ахмата» в «Барселону»: Яя Туре предложил свои услуги бывшему клубу

03 Октября 2021 • 10:51 Комментировать (1)
Ахмат
...
Спартак Москва
3.20 3.50 2.25
Через 4 ч. 48 мин.

Начинающий тренер не прочь вернуться на «Камп Ноу» уже в новой для себя роли.

Яя Туре с теплотой вспоминает о времени, когда он выступал за «сине-гранатовых»: «Клуб поверил в меня, когда я ещё был молодым игроком без опыта выступлений за топ-команды. Всегда буду благодарен каталонцам за это».

У себя в твиттере ивуариец подчеркнул, что он готов вернуться в «Барселону», если клубу будет необходима его помощь: «Сейчас у клуба сложное время. Я в любое время доступен для «Барсы».

Напомним, что в настоящее время Яя Туре работает ассистентом Андрея Талалаева в грозненском «Ахмате».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Яя Туре Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
03 Октября 2021 в 10:59
Дворником если только ..Юмтити яи всякие дембеле хватит уже .. нужен интеллект
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 9 минута Уфа 0:0 Урал 2.22 3.25 3.55
03.10  16:30 Зенит ... Сочи 1.43 5.2 6.8
03.10  19:00 Ахмат ... Спартак Москва 3.15 3.45 2.32
03.10  19:00 Локомотив Москва ... Ростов 1.87 3.45 4.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
13:39 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Победу над «Наполи» переоценивают»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
12:29 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо – игрок месяца в «Зените»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Хомуха: «Все видели, что пенальти был, не знаю, чем руководствовались судьи» эксклюзив
12:05 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон считает, что ЦСКА был ближе к победе в игре с «Краснодаром»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Магнуссон: «Я снова в строю!»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Захарян сможет сыграть за сборную 1
02:18 · Россия. Премьер-лига
Локомотив - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
02:12 · Россия. Премьер-лига
Ахмат - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
02:06 · Россия. Премьер-лига
Зенит - Сочи: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
02:02 · Россия. Премьер-лига
Уфа - Урал: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
00:04 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Болельщики «Спартака» неадекватно оценивают случившееся в Неаполе» 5
02 Октября
23:21 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Естественно, хорошо, что пенальти в итоге не было» 1
23:03 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: Много чего не хватило - завершения, футбольной наглости, фарта 1
22:47 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Краснодар» установили рекорд РПЛ по количеству ударов 2
Все новости
Рекомендуем