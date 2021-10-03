​«Спартак» назвал состав на матч с «Ахматом»

В воскресенье вечером «Спартак» будет проводить гостевой матч чемпионата России против «Ахмата». Тренер «красно-белых» Руй Витория принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Умяров, Мозес, Бакаев, Промес, Соболев.

Стартовый свисток в матче «Ахмат» - «Спартак» прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.

На текущую минуту «Спартак» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата России.