Червиченко: «Победу над «Наполи» переоценивают»

Экс-президент московского «Спартака» сказал, что успех в Неаполе имел большее значение для фанатов «красно-белых», нежели для самих футболистов.

«Мне кажется, на подъёме сейчас больше болельщики, чем сама команда. Они просто забывают, что «Наполи» играл в меньшинстве и эту победу переоценивают», - отметил в Червиченко в беседе со Sport24.

Бывший руководитель столичного клуба прогнозирует, что поединок с «Ахматом» в Грозном станет для «Спартака» крайне трудным. Червиченко обеспокоен, что у команды некому забивать из-за травмы Понсе и слабой формы Соболева.

Текстовая трансляция матча «Ахмат» - «Спартак» будет доступна на сайте Liveresult.ru.