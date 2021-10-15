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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Команды РПЛ со второго места почти по десятое примерно равные» эксклюзив

15 Октября 2021 • 00:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.55 3.35 2.80
16.10 19:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Динамо».

«Не вижу в этом матче явного фаворита. Предполагаю, что матч может завершиться вничью. И там, и там есть плюсы, а есть и небольшие минусы. У «Спартака» некоторые вернутся в строй после травм. Кто-то приехал недавно из сборной, но у «Динамо» тоже в сборной футболисты были. «Динамо» помоложе, в восстановлении у них есть небольшое преимущество. Но опыт на дистанции превосходит молодость: в том году «Динамо» начало здорово, но закончило уже ниже. Молодости свойственны ошибки.

Что касается «Спартака», как я и говорил в начале сезона: «Подождите, подождите». Теперь если «Спартак» выиграет, то он догонит уже «Динамо» в таблице. А ещё обгонит тех, кого некоторые считали лучше «Спартака». На самом деле, у нас лишь одна команда, которая выглядит лучше остальных, это «Зенит». Это нормально. Остальные команды со второго места почти по десятое примерно равные. «Красно-белые» вправе рассчитывать на хороший результат в матче против «Динамо».

Не будет Промеса, это потеря. Промес и Мозес - футболисты, которые показывают хороший футбол и тянут за собой команду. Но вернутся Зобнин с Ларссоном, это хорошо. Так что состав нормальный», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Александр Мостовой
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