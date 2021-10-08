Боярский: «Это совершенно не тот «Спартак», команды сейчас просто нет»

Актёр Михаил Боярский дал оценку уровню московских футбольных команд «Спартака» и «Локомотива» и сравнил их с «Зенитом», за который болеет.

Боярский считает, что за последние годы уровень «красно-белый» стал заметно ниже: «Это совершенно не тот «Спартак». Команды сейчас просто нет. Это абсолютно не конкурент «Зениту»! - заявил Боярский «Спорт-Экспрессу».

Народному артисту России гораздо больше импонирует «Локомотив», который по его словам, «всегда был, есть и будет достойным соперником «Зенита».

Напомним, что в последние годы именно «Зенит» с «Локомотивом» выиграли большую часть трофеев в российском футболе.