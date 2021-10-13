​«Спартаку» разрешили заполнить стадион на 30% на октябрьских матчах

Роспотребнадзор дал добро на заполнение «Открытие Арены» на 30% на октябрьских матчах. Об этом сообщили в «Спартаке». Таким образом, почти на треть «красно-белые» могут заполнить домашнюю арену на играх против «Динамо» (16 октября, РПЛ), «Лестера» (20 октября, Лига Европы) и «Ростова» (30 октября, РПЛ).

При этом на стадион «Спартака» смогут пройти болельщики, которые вакцинировались или переболели COVID-19 в последние полгода.

После десяти сыгранных туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Руя Витории отстаёт на семь зачётных баллов.