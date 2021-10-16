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Джикия: «Надеюсь, что это больше не повторится»

16 Октября 2021 • 21:29 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:2
Динамо Москва
окончен

Лучший футболист матча «Спартак» - «Динамо» (2:2) Георгий Джикия поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Больше поздравлять вас можно, или вы больше расстраиваетесь  от того, как провели 70-75 минут?

- Расстроились результатом, прежде всего, потому что сегодня хотелось одержать победу, поэтому результат неудовлетворительный.

- Что происходило на протяжении 75 минут игры, когда у «Спартака» мало что получалось, что происходило?

- Согласен, много не получалось из того, что планировали, но с чем связано - не знаю. Проанализируем всё завтра-послезавтра. Надеюсь, что это больше не повторится.

- По хронологии, концовка первого тайма, куча желтых карточек, ваша стычка с Грулёвым, что там было?

- Да нет, это эмоции, борьба и дерби. Это, возможно, случилось бы не на 45-й минуте, а позже, поэтому самое главное, что все всё оставили на поле, все обиды, ссоры и всё такое. Все хорошо, ничего серьезного там после игры не было.

- При счете 0:2 Тюкавин выходит один на один и не забивает. Что были за эмоции во время этого момента? Для вас это был сигнал, что мы теперь должны точно вернуться в игру?

- Сигнал был и до, потому что мы и до этого момента хотели забить, старались, поэтому хорошо, что так получилось, что он не забил в том моменте, потом уже мы забили два гола.

- Как вам удалось в последней 15-минутке так прижать «Динамо» к воротам?

- За счет желания.

- Почему Жиго, а не вы в концовке выдвигаетесь на роль центрального нападающего? Какая технология этого решения?

- Технология? Как скажет тренер, были игры, когда я выдвигался вперед. Поэтому сегодня тренер посчитал, чтобы он был впереди. Это решение тренера, мы не будем никого осуждать, ничего. Как тренер сказал, так мы и делаем. Вы видите, что это сработало.

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- Ваш гол. Насколько это наигранная комбинация?

- Наигранная и комбинация. Мы этому уделяем внимание, сегодня это получилось.

- Забивает Жиго, Джикия, а где нападающие?

- Сейчас проверим, в раздевалке задам этот вопрос.

- В том моменте, когда вы забивали, через себя никак нельзя было пробить?

- Я думал об этом, но в том моменте нужно было пробить головой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Георгий Джикия
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Комментарии (1)
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JUMPER
16 Октября 2021 в 21:45
ай...прастити миня... я болшы так ни буду...)))
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