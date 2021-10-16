​Шварц рассказал, чего не хватило «Динамо» для победы над «Спартаком»

Наставник «Динамо» Сандро Шварц после ничьей со «Спартаком» (2:2) пообщался с журналистами на пресс-конференции. Немецкий специалист рассказал, чего не хватило его команде для удержания победного счёта.

«К сожалению, нам не хватило дисциплины и концентрации, чтобы довести эту встречу до победы», - сказал Шварц, отметив, что «Спартак» воспользовался неразберихой в штрафной площадке и дважды забил в концовке.

Рулевой «бело-голубых» также сказал, что у его подопечных было достаточно шансов довести счёт до крупного, когда на табло горели цифры 0:2, но футболистам не хватало иногда точности в передачах, а иногда хладнокровия.