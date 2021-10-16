​Бакаев: «Ответил Мозесу, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать»

После домашней ничьей с «Динамо» (2:2) Зелимхан Бакаев уделил несколько минут представителям СМИ. Полузащитник «Спартака» высказался по поводу того, что во время игры Лиги Европы против «Наполи» Виктор Мозес призвал его отдавать передачи на партнёров, сказав: «Ты не Марадона».

«Я ему ответил, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать», - высказался Бакаев.

Хавбек «Спартака» отметил, что он не собирается менять стиль своей игры, поскольку умение обыграть соперника является его сильной стороной.

«Если вижу партнёра в лучшей позиции, я всегда отдаю пас. Если я не отдал пас, то просто не увидел. Я не жадный», - сказал Зелимхан.