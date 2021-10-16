​Арбитр Карасёв придёт к Урганту на шоу

Арбитр Сергей Карасёв станет гостем популярного шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Информация размещена на страничке программы в «Инстаграме».

Съёмки с участием Сергея Карасёва пройдут в ближайший понедельник, 18 октября, в телецентре «Останкино».

В субботу Сергей Карасёв отработал на дерби Москвы между «Спартаком» и «Динамо» в рамках одиннадцатого тура чемпионата России. «Бело-голубые» вели со счётом 2:0, но «красно-белые» в концовке спасли ничью благодаря голам центральных защитников – Георгия Джикии и Самуэля Жиго.

Напомним, что Сергей Карасёв регулярно получает назначения на матчи под эгидой УЕФА.