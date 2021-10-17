​Титов не понимает, какой футбол ставит Витория в «Спартаке»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался по поводу работы Руя Витории на должности главного тренера «красно-белых».

Титов рассказал «Спорт-Экспрессу», что он не понимает, какой футбол ставит Витория. Известный в прошлом футболист отметил, что «Спартак» чередует успешные матчи с матчами на среднем уровне.

«Футбол моей команды - как вулкан какой-то. Ей-богу. Сидишь и ждешь, когда рванет. Вот сегодня рвануло...» - высказался Титов по поводу ничьей с «Динамо», вырванной благодаря двум голам в концовке.

По мнению Титова, в «Спартаке» нынче отсутствует система игры. При выпадении из строя нескольких игроков команда серьёзно меняется.

«Вот честно, перед каждым матчем сидишь и гадаешь: а что же мы сегодня увидим? Что нас жд`т в матче с «Лестером»? Какой футбол мы покажем? Ничего не ясно», - поделился Титов своими мыслями.

Матч Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» пройдёт в ближайшую среду, 20 октября.