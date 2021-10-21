​«Спартак» и «Динамо» оштрафованы из-за потасовки

На прошлых выходных в чемпионате России проходило дерби между «Спартаком» и «Динамо». По ходу первого тайма на поле произошла потасовка. В ней участвовали не только те игроки, которые находились на поле, но также и запасные футболисты, а также представители штабов. Поскольку посторонние лица без разрешения судьи оказались на поле, «Спартак» и «Динамо» выплатят штраф – по 50 тысяч рублей. Об этом представителям СМИ рассказал Артур Григорьянц, который возглавляет КДК РФС.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Динамо» завершился вничью со счётом 2:2. «Красно-белые» забили оба гола в концовке поединка.