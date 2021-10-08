Ольга Смирнова, которая выиграла конкурс «Мисс «Спартак»-2019, пополнила тренерский штаб «красно-белых», об этом рапортует пресс-служба столичного клуба.

Девушка значится как тренер по физической подготовке. Ранее она работала в академии «Спартака». Смирнова – двукратная чемпионка страны и мастер спорта по легкой атлетике.

В настоящий момент тренерским штабом московского коллектива руководит португальский специалист Руй Витория.

После десяти туров российской Премьер-лиги «народная команда» набрала 16 баллов и располагается на седьмой позиции в таблице. Следующий матч «Спартак» проведет против «Динамо» 16 октября.