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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Мисс «Спартак» получила работу в тренерском штабе Витории фото

08 Октября 2021 • 12:56 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
2.55 3.35 2.80
16.10 19:00

Ольга Смирнова, которая выиграла конкурс «Мисс «Спартак»-2019, пополнила тренерский штаб «красно-белых», об этом рапортует пресс-служба столичного клуба.

Девушка значится как тренер по физической подготовке. Ранее она работала в академии «Спартака». Смирнова – двукратная чемпионка страны и мастер спорта по легкой атлетике.

В настоящий момент тренерским штабом московского коллектива руководит португальский специалист Руй Витория.

После десяти туров российской Премьер-лиги «народная команда» набрала 16 баллов и располагается на седьмой позиции в таблице. Следующий матч «Спартак» проведет против «Динамо» 16 октября.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от O L G A S M I R N O V A (@smir_nova____)

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смирнова
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Комментарии (2)
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Boris
08 Октября 2021 в 13:23
Как можно такую новость без фото выкладывать?)
ARTUR
08 Октября 2021 в 13:14
Ну посещаемость тренировок по крайней мере обеспечена))
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